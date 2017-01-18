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В зоопарке США умерла самая старая горилла в мире

В зоопарке США умерла самая старая горилла в мире

Киев • УНН

 • 9253 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В США в зоопарке города Колумбус в возрасте 60 лет скончалась старейшая горилла в мире, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что горилла по имени Круг спокойно умерла во сне, ее тело обнаружили рано утром.

Животное кремируют и похоронят в зоопарке, где она жила. Для того, чтобы понять причины смерти, проведут исследования.
Круг родилась в 1956 году. Она стала первой гориллой в мире, которая родилась в неволе.

Отмечается, что в зоопарке в последнее время не замечали признаков того, что Круг себя плохо чувствует, хотя недавно у нее удалили злокачественную опухоль.

За свою жизнь она стала мамой трех горилл и бабушкой 16 горилл.

Как сообщал УНН, В декабре самой старой горилле мира исполнилось 60 лет. Она прожила примерно на 20 лет дольше, чем в среднем живут гориллы.

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