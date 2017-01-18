В зоопарку США померла найстаріша горила у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У США в зоопарку міста Колумбус у віці 60 років померла найстаріша горила в світі, передає УНН з посиланням на ВВС.
Повідомляється, що горила на ім'я Коло спокійно померла уві сні, її тіло виявили рано вранці.
Тварину кремують і поховають у зоопарку, де вона жила. Для того, щоб зрозуміти причини смерті, проведуть дослідження.
Коло народилася 1956 року. Вона стала першою горилою у світі, яка народилася в неволі.
Зазначається, що у зоопарку останнім часом не помічали ознак того, що Коло себе погано почуває, хоча нещодавно у неї видалили злоякісну пухлину.
За своє життя вона стала мамою трьох горил та бабусею 16 горил.
Як повідомляв УНН, у грудня найстарішій горила світу виповнилося 60 років. Вона прожила приблизно на 20 років довше, ніж в середньому живуть горили.