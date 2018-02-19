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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 71395 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86860 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89561 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109637 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101101 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104848 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111811 просмотра

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В зоне АТО военный случайно застрелил сослуживца

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Вчера, в результате неосторожного обращения с оружием, военнослужащий смертельно ранил сослуживца. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Чрезвычайное происшествие произошло в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе проведения АТО...18 февраля, в результате неосторожного обращения с оружием, военнослужащий ранил сослуживца", - говорится в сообщении.

Отметили, что на месте происшествия раненому оказали неотложный комплекс медицинской помощи и эвакуировали в военное медицинское учреждения, однако медикам не удалось спасти жизнь военнослужащего.

Сейчас причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Ведется следствие.

Напомним, в зоне АТО исчез украинский военный.

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