В зоне АТО военный случайно застрелил сослуживца
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Вчера, в результате неосторожного обращения с оружием, военнослужащий смертельно ранил сослуживца. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Чрезвычайное происшествие произошло в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе проведения АТО...18 февраля, в результате неосторожного обращения с оружием, военнослужащий ранил сослуживца", - говорится в сообщении.
Отметили, что на месте происшествия раненому оказали неотложный комплекс медицинской помощи и эвакуировали в военное медицинское учреждения, однако медикам не удалось спасти жизнь военнослужащего.
Сейчас причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Ведется следствие.
Напомним, в зоне АТО исчез украинский военный.