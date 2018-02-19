В зоні АТО військовий випадково застрелив товариша по службі

“Надзвичайна подія трапилась в одній із військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання у районі проведення АТО...18 лютого, внаслідок необережного поводження зі зброєю, військовослужбовець поранив товариша по службі,” — йдеться у повідомленні.

Зазначили, що на місці події пораненому надали невідкладний комплекс медичної допомоги та евакуювали до військового медичного закладу, проте медикам не вдалося врятувати життя військовослужбовця.

Наразі причини та подробиці надзвичайної події з’ясовуються представниками Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство.

Нагадаємо, в зоні АТО зник український військовий.