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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 11:29  •  103153 просмотра

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

россия не оставляет надежды захватить украинский Харьков, а потому, по мнению экспертов, все чаще будет пытаться его ослабить, дестабилизируя ситуацию изнутри. Оккупанты уже имеют значительную практику использования разного рода ИПСО. Заявления Кирилла Кернеса, сына покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, могут быть ярким примером такой работы, такое мнение в комментарии УНН высказал политический аналитик Александр Кочетков.

Кирилл Кернес в одном из интервью заявил, что пока его отец был на лечении в немецкой клинике "Шарите", его без согласия выдвинули кандидатом в мэры Харькова, на которых он победил. После этого, по его словам, власть в городе была захвачена. Такое противоречивое заявление вызывает много вопросов, учитывая, что с того времени прошло три года.

"Я бы на месте специалистов обязательно обратил внимание, что здесь могут быть скрытые интересы рф, это может быть спецоперация по расшатыванию ситуации. Потому что рф точно, и мы имеем эту информацию, что они планируют операцию и информационную, и захват - будут пытаться делать захват военной силой", - подчеркнул Кочетков, комментируя заявления Кернеса-младшего.

По его мнению, есть два объяснения такой активности Кирилла Кернеса именно сейчас, которые могут быть как отдельными, так и совмещенными. Одно - материальное, то есть связанное с деньгами, в частности Кирилл Кернес может хотеть что-то получить или сохранить, что, по его мнению, принадлежит ему. Другое - указывает на российский след.

В то же время эксперт считает, что обе эти составляющие объединяются в одну, то есть за амбициями Кирилла Кернеса могут скрываться интересы страны-агрессора.

"Я абсолютно убежден, что это не совсем он. Он не является самостоятельным и инициативным человеком. Он скорее ведомый, чем ведущий. Скорее, его кто-то инициирует определенным образом", - отметил Кочетков.

Эксперт добавил, что все попытки таким образом расшатать ситуацию в Харькове из-за событий трехлетней давности бесперспективны.

Напомним

Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года в немецкой клинике "Шарите", где лечился от осложнений, вызванных коронавирусом. Он был избран мэром Харькова во время местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года. 9 декабря Геннадий Кернес вступил в полномочия мэра Харькова.

После его смерти Верховная Рада Украины объявила внеочередные выборы городского головы Харькова, на которых победил Игорь Терехов. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
У заявах Кирила Кернеса можуть ховатися інтереси рф з дестабілізації ситуації в Харкові - експерт
Expert: Russian interests in destabilizing the situation in Kharkiv may be hidden in the statements of Kirill Kernes
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