В Запорожье зафиксировали попадание трех "шахедов", разрушения есть на трех улицах - ОВА

В Запорожье зафиксировано попадание трех вражеских ударных дронов типа Shahed, под атаку попали жилые кварталы, что привело к разрушениям на трех улицах, причем несколько домов были полностью разрушены, а еще около 10-12 получили повреждения, двое раненых людей были госпитализированы, сообщил в четверг в эфире телемарафона глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

К сожалению, враг таки попал тремя дронами, "шахедами", по нашим жилым домам, жилым кварталам, которые не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре... - сказал Федоров.

По его словам, есть разрушения на трех улицах.

"Три основные локации,.. там где разрушены сейчас жилые дома. К сожалению, два человека ранены, два человека госпитализированы, сейчас находятся в городских больницах, им оказывается помощь. Совместно с подразделениями Нацполиции ГСЧС были спасены эти люди и доставлены непосредственно в больницу", - сообщил Федоров.

Глава ОВА указал, что сейчас можно "фиксировать то, до чего добрались коммунальщики и спасатели, что полностью разрушено несколько домов, еще у примерно 10-12 домов - взрывной волной выбиты окна, разрушена крыша".

По его словам, основная задача коммунальщиков и специализированных служб сейчас - разобрать завалы.

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