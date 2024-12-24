В Запорожье задержали женщину, которая заказала убийство экс-мужа-военного ради 30 млн гривен
Киев • УНН
В Запорожье задержали женщину, которая заказала убийство бывшего мужа-военного и его родственников ради завладения средствами. «Киллер» сотрудничал с правоохранителями, поэтому преступление было предотвращено.
В Запорожье задержали женщину, которая заказала убийство бывшего мужа-военного, уволенного из рядов ВСУ, его брата и матери. Женщина таким образом пыталась завладеть его сбережениями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным прокурора, женщина после «неудачного», по ее мнению, развода решила улучшить свое имущественное положение за счет своего бывшего мужа -военного, уволенного из рядов ВСУ из-за тяжелого ранения. Подозреваемая подыскала человека, который за вознаграждение согласился его убить и забрать деньги.
Женщина проинформировала «киллера» относительно адреса проживания, маршрутов передвижения по городу, а также места, где он хранит 30 млн грн наличными. Половину от этой суммы она пообещала отдать в качестве платы за выполненную «услугу». По разработанному ею плану после убийства мужа исполнитель преступления должен был «ликвидировать» лишних претендентов «на ее деньги» - родных мужа.
Впрочем намерения жены были своевременно разоблачены правоохранителями, «киллер» с начала встречи с ней сотрудничал с прокуратурой и полицией.
В декабре 2024 года была организована имитация убийства экс-супруга и его брата. Выполнение убийства их матери по договоренности «киллера» с заказчицей было отложено на потом
Сейчас женщине сообщено о подозрении в организации и руководстве приготовлением совершения разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах, соединенного с причинением тяжких телесных повреждений, и умышленного убийства двух или более лиц, из корыстных побуждений, на заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187, п. 1, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины). По решению суда она находится под стражей.