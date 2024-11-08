В Запорожье объявили траур: атака рф унесла жизни 9 человек

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«Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
08:56 • 2126 просмотра

«Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
07:00 • 99975 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
06:30 • 78071 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 108096 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
15:40 • 112044 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
11:40 • 131935 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 130933 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
6 ноября 2024, 14:59 • 171928 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

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Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
6 ноября 2024, 13:36 • 164143 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
6 ноября 2024, 11:47 • 131931 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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В Запорожье объявили траур: атака рф унесла жизни 9 человек

В Запорожье объявили траур: атака рф унесла жизни 9 человек

Киев  •  УНН

07:24 • 9444 просмотра

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В Запорожье объявлен День траура по 9 погибшим в результате российского обстрела. Среди жертв террористического акта - годовалый мальчик.

В Запорожье сегодня День траура по 9 погибшим в результате атаки российских войск, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Сегодня в Запорожье День траура по погибшим от вчерашнего российского обстрела областного центра. Кровавые руки врага унесли жизни 9 гражданских людей. В том числе 1-летнего мальчика. Вечная память погибшим. Соболезнования тем, кто потерял родных и близких

- написал Федоров.

Последствия атак рф по Украине: четыре региона под ударом, 9 погибших, десятки пострадавших8 ноября 2024, 06:59 • 10583 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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zaporozheЗапорожье