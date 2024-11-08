В Запорожье объявили траур: атака рф унесла жизни 9 человек

В Запорожье сегодня День траура по 9 погибшим в результате атаки российских войск, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Сегодня в Запорожье День траура по погибшим от вчерашнего российского обстрела областного центра. Кровавые руки врага унесли жизни 9 гражданских людей. В том числе 1-летнего мальчика. Вечная память погибшим. Соболезнования тем, кто потерял родных и близких - написал Федоров.

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