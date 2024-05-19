В захваченном рф Крыму зафиксированы взрывы

Кулеба обвиняет союзников в поражениях на поле боя из-за недостаточной военной помощи: "Я обвиняю всех, кто делает недостаточно"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в недавних неудачах Украины на поле боя "всех, кто делает недостаточно", признав, что нынешняя ситуация является "сложной" из-за недостаточной поставки военной помощи, которую приходится компенсировать героизмом и самопожертвованием своих солдат.