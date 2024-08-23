В Южной Корее во время пожара в отеле погибли 7 человек
Киев • УНН
В отеле в 25 км от Сеула произошел пожар, который унес жизни 7 человек и ранил 12. Огонь вспыхнул на 8-м этаже, причина возгорания неизвестна, сильное задымление привело к многочисленным жертвам.
Пожар в отеле в Южной Корее унес жизни семи человек, еще 12 ранены. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
В Южная Корея пожар в отеле унес жизни семи человек и привел к ранениям еще 12 человек. Пожар вспыхнул в четверг вечером на восьмом этаже девятиэтажного отеля, примерно в 25 км от Сеула.
Причина возгорания пока неизвестна. По информации пожарных, в момент пожара в отеле находилось 27 гостей в 64 номерах. Хотя огонь не распространился дальше, сильное задымление стало причиной многочисленных жертв.
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