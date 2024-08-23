У Південній Кореї під час пожежі в готелі загинули 7 людей
Київ • УНН
У готелі за 25 км від Сеула сталася пожежа, яка забрала життя 7 людей і поранила 12. Вогонь спалахнув на 8-му поверсі, причина загоряння невідома, сильне задимлення призвело до численних жертв.
Пожежа в готелі в Південній Кореї забрала життя семи людей, ще 12 поранені. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
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У Південна Корея пожежа в готелі забрала життя семи людей і призвела до поранень ще 12 осіб. Пожежа спалахнула в четвер увечері на восьмому поверсі дев'ятиповерхового готелю, приблизно за 25 км від Сеула.
Причина загоряння наразі невідома. За інформацією пожежників, у момент пожежі в готелі перебувало 27 гостей у 64 номерах. Хоча вогонь не поширився далі, сильне задимлення стало причиною численних жертв.
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