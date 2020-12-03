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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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3 марта, 21:00 • 109406 просмотра

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В Евросоюзе обеспокоены ростом антисемитских настроений во время пандемии

В Евросоюзе обеспокоены ростом антисемитских настроений во время пандемии

Киев  •  УНН

 • 11447 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Страны-члены Евросоюза обеспокоены ростом антисемитских настроений во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в декларации, принятой всеми 27 государствами-членами ЕС, пишет DW, передает УНН.

“Частые угрозы для евреев в Европе, включая возрождение теорий заговора, открытое выражение привязанности антисемитизму, особенно в связи с пандемией COVID-19, а также участившиеся случаи преступлений, совершенных на почве антисемитизма, дают повод для беспокойства”, — говорится в документе.

Антисемитизм назван в декларации “атакой на европейские ценности”.

Отмечается, что “Декларация Европейского Совета о борьбе с антисемитизмом и выработке единой стратегии в области безопасности с целью лучшей защиты еврейских общин и институтов в Европе” была принята странами-членами ЕС в декабре 2018 года. 2 декабря 2020 года на заседании в Совете Евросоюза представители 27 стран-членов ЕС подтвердили свою приверженность принципам данного документа и договорились о новых шагах в области борьбы с антисемитизмом.

Помимо прочего, в ЕС планируют усилить преследование за поступки, продиктованные ненавистью по отношению к евреям.

“Обеспечение безопасности еврейских общин и институтов должно иметь приоритет в ЕС”, — говорится в декларации.

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