В Євросоюзі стурбовані зростанням антисемітських настроїв під час пандемії

“Часті загрози для євреїв в Європі, включаючи відродження теорій змови, відкрите вираження прихильності антисемітизму, особливо в зв’язку з пандемією COVID-19, а також почастішавші випадки злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму, дають привід для занепокоєння”, — йдеться в документі.

Антисемітизм названий на декларації “атакою на європейські цінності”.

Зазначається, що “Декларація Європейської Ради про боротьбу з антисемітизмом і вироблення єдиної стратегії в галузі безпеки з метою кращого захисту єврейських громад та інститутів в Європі” була прийнята країнами-членами ЄС в грудні 2018 року. 2 грудня 2020 року на засіданні в Раді Євросоюзу представники 27 країн-членів ЄС підтвердили свою відданість принципам даного документа і домовилися про нові кроки в області боротьби з антисемітизмом.

Крім іншого, в ЄС планують посилити переслідування за вчинки, продиктовані ненавистю по відношенню до євреїв.

“Забезпечення безпеки єврейських громад та інститутів повинно мати пріоритет в ЄС”, — йдеться в декларації.