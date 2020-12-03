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В Євросоюзі стурбовані зростанням антисемітських настроїв під час пандемії

В Євросоюзі стурбовані зростанням антисемітських настроїв під час пандемії

Київ • УНН

 • 11452 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Країни-члени Євросоюзу стурбовані зростанням антисемітських настроїв під час пандемії коронавіруса. Про це йдеться в декларації, прийнятої усіма 27 державами-членами ЄС, пише DW, передає УНН.

“Часті загрози для євреїв в Європі, включаючи відродження теорій змови, відкрите вираження прихильності антисемітизму, особливо в зв’язку з пандемією COVID-19, а також почастішавші випадки злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму, дають привід для занепокоєння”, — йдеться в документі.

Антисемітизм названий на декларації “атакою на європейські цінності”.

Зазначається, що “Декларація Європейської Ради про боротьбу з антисемітизмом і вироблення єдиної стратегії в галузі безпеки з метою кращого захисту єврейських громад та інститутів в Європі” була прийнята країнами-членами ЄС в грудні 2018 року. 2 грудня 2020 року на засіданні в Раді Євросоюзу представники 27 країн-членів ЄС підтвердили свою відданість принципам даного документа і домовилися про нові кроки в області боротьби з антисемітизмом.

Крім іншого, в ЄС планують посилити переслідування за вчинки, продиктовані ненавистю по відношенню до євреїв.

“Забезпечення безпеки єврейських громад та інститутів повинно мати пріоритет в ЄС”, — йдеться в декларації.

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