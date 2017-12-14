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В Европе 10% самых богатых людей получают 37% нацдохода

В Европе 10% самых богатых людей получают 37% нацдохода

Киев  •  УНН

 • 11107 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. За последние десятилетия неравенство доходов росло почти во всех странах, однако разными темпами. Так, в Европе 10% самых богатых получают 37% нацдохода. Об этом говорится в обнародованном исследовании "Лаборатории неравенства в мире", основанное на экономической статистике и опросах со всего мира, передает УНН.

По данным отчета, за прошедшие 35 лет доходы 1% самых богатых людей на Земле выросли вдвое больше, чем состояние 50% беднейшего слоя населения.

В 2016 году, говорится в отчете, доля национального дохода, приходящаяся на 10% лиц с высокими доходами составила 37% в Европе, 41% в Китае, 46% в России, 47% в США и Канаде и около 55% в Африке к югу от Сахары, Бразилии и Индии.

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Исследователи назвали страны Ближнего Востока регионом с самым высоким уровнем экономического неравенства, где экономическая элита в 2016 году получала 61% национального дохода.

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Особое внимание эксперты обращают на стремительное различия показателей ЕС и США, в которых относительный уровень неравенства был одинаковым в 1980 году. В Соединенных Штатах Америки, считают экономисты, к росту расслоения общества причастно "значительное образовательное неравенство", а также меньшая прогрессивность налоговой системы, то есть незначительное повышение ставки налогов для тех, кто много зарабатывает. В ЕС, отмечает отчет, политика зарплат и образования больше способствуют группам с низкими и средними доходами.

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