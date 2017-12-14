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В Європі 10% найбагатших людей отримують 37% нацдоходів

В Європі 10% найбагатших людей отримують 37% нацдоходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. За останні десятиріччя нерівність доходів зростала майже в усіх країнах, проте різними темпами. Так, в Європі 10% найбагатших отримують 37% нацдоходів. Про це йдеться в оприлюдненому дослідженні "Лабораторії нерівності у світі", яке ґрунтується на економічній статистиці та опитуваннях з усього світу, передає УНН.

За даними звіту, за минулі 35 років доходи 1% найбагатших людей на Землі зросли вдвічі більше, ніж статки 50% найбіднішої верстви населення.

У 2016 році, зазначено в звіті, частка національного доходу, яка припадає на 10% осіб з найвищими статками становила 37% в Європі, 41% в Китаї, 46% в Росії, 47% в США і Канаді і близько 55% в Африці на південь від Сахари, Бразилії та Індії.

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Дослідники назвали країни Близького Сходу регіоном з найвищим рівнем економічної нерівності, де економічна еліта у 2016 році отримувала 61% національного доходу.

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Особливу увагу експерти звертають на стрімке розходження показників ЄС та США, у яких відносний рівень нерівності був однаковим у 1980 році. У Сполучених Штатах Америки, вважають економісти, до зростання розшарування суспільства доклалася "значна освітня нерівність", а також менша прогресивність податкової системи, тобто незначне підвищення ставки податків для тих, хто багато заробляє. У ЄС, відзначає звіт, політика зарплат та освіти більше сприяють групам із низькими та середніми статками.

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