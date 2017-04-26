В Европарламенте призвали прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38049 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101573 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154932 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115788 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116141 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112333 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104133 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153206 просмотра

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В Европарламенте призвали прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС

В Европарламенте призвали прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС

Киев  •  УНН

 • 9102 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Докладчик Европарламента по Турции Кати Пири призвала Европейский Союз немедленно прекратить переговоры о членстве Турции в блоке, передает УНН со ссылкой на DailySabah.

"Турция не может присоединиться к ЕС с такой конституцией" - К.Пири.

Также она отметила, что проголосованные на референдуме поправки к основному закону противоречат Копенгагенским критериям.

По ее словам, после завершения переговоров ЕС прекратить финансирование в размере 600 млн евро, что выделяется на этапе переговоров и являются средствами европейских налогоплательщиков.

При этом К.Пири считает неправильным лишать турецкий народ перспективы членства в ЕС.

"Турция остаться в статусе страны-кандидата, но мы проводим переговоры с правительством. В последние два года стало понятно, что это правительство не хочет отвечать критериям", - отметила она.

Как сообщал УНН, в Турции провели референдум о конституционной реформе, в результате которого были расширены полномочия турецкого президента.

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