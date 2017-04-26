В Европарламенте призвали прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Докладчик Европарламента по Турции Кати Пири призвала Европейский Союз немедленно прекратить переговоры о членстве Турции в блоке, передает УНН со ссылкой на DailySabah.
"Турция не может присоединиться к ЕС с такой конституцией" - К.Пири.
Также она отметила, что проголосованные на референдуме поправки к основному закону противоречат Копенгагенским критериям.
По ее словам, после завершения переговоров ЕС прекратить финансирование в размере 600 млн евро, что выделяется на этапе переговоров и являются средствами европейских налогоплательщиков.
При этом К.Пири считает неправильным лишать турецкий народ перспективы членства в ЕС.
"Турция остаться в статусе страны-кандидата, но мы проводим переговоры с правительством. В последние два года стало понятно, что это правительство не хочет отвечать критериям", - отметила она.
Как сообщал УНН, в Турции провели референдум о конституционной реформе, в результате которого были расширены полномочия турецкого президента.