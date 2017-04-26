В Європарламенті закликали припинити переговори щодо членства Туреччини в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Доповідач Європарламенту щодо Туреччини Каті Пірі закликала Європейський Союз негайно припинити переговори щодо членства Туреччини у блоці, передає УНН з посиланням на DailySabah.
"Туреччина не може приєднатися до ЄС з такою конституцією" – К.Пірі.
Також вона наголосила на тому, що проголосовані на референдумі поправки до основного закону суперечать Копенгагенським критеріям.
За її словами, після завершення переговорів ЄС має припинити фінансування у розмірі 600 млн євро, що виділяється на етапі переговорів і є коштами європейських платників податків.
При цьому К.Пірі вважає неправильним позбавляти турецький народ перспективи членства в ЄС.
"Туреччина має лишитися у статусі країни-кандидата, але ми проводимо переговори з урядом. В останні два роки стало зрозуміло, що цей уряд не хоче відповідати критеріям" - зазначила вона.
Як повідомляв УНН, у Туреччині провели референдум про конституційну реформу, внаслідок якого було розширено повноваження турецького президента.