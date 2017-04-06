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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115655 просмотра

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11 марта, 14:12 • 123563 просмотра

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В Европарламенте объяснили условия "безвиза" для Украины

В Европарламенте объяснили условия "безвиза" для Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Европейском парламенте объяснили условия безвизового режима с Европейским союзом для украинцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕП.

“Парламент одобрил неформальное соглашение с Советом в четверг, согласно которому граждане Украины будут освобождены от виз для краткосрочного пребывания”, — говорится в сообщении ЕП.

Согласно принятому решению, украинцы, имеющие биометрический паспорт, смогут поехать в ЕС без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма, посещения родственников или друзей, или для коммерческих целей, но не для трудоустройства. Освобождение распространяется на все страны ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии“, — говорится в сообщении.

“Украина достигла всех условий, поэтому визы должны быть отменены. Отмена виз является еще одним сильным сигналом, что Украина является ключевым партнером для Европейского союза в Восточном партнерстве”, — отметила докладчик Мария Габриэль.

Так, “за” проголосовал 521 депутат, "против" 75 и 36 воздержались. Теперь решение должно быть официально принято Советом министров.

“Вероятно, решение вступит в силу в июне, через 20 дней после его опубликования в Официальном журнале ЕС”, — сообщили в ЕП.

Как сообщал УНН, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС.

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