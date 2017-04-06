В Європарламенті пояснили умови "безвізу" для України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Європейському парламенті пояснили умови безвізового режиму з Європейським союзом для українців, передає УНН з посиланням на прес-службу ЄП.
“Парламент схвалив неформальну угоду з Радою в четвер, за якою громадяни України будуть звільнені від віз для короткострокового перебування”, — йдеться в повідомленні ЄП.
Згідно з прийнятим рішенням, українці, які мають біометричний паспорт, зможуть поїхати до ЄС без візи на 90 днів протягом 180-денного періоду для туризму, відвідування родичів або друзів, або для комерційних цілей, але не для працевлаштування. Звільнення поширюється на всі країни ЄС, за винятком Ірландії і Великої Британії, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії“, — йдеться в повідомленні.
“Україна досягла всіх критерів, тому візи мають бути скасовані. Скасування віз є ще одним сильним сигналом, що Україна є ключовим партнером для Європейського союзу в Східному партнерстві”, — зазначила доповідач Марія Габріель.
Так, “за” проголосував 521 депутат, проти 75 та 36 утрималися. Тепер рішення має бути офіційно прийнято Радою міністрів.
“Ймовірно, рішення вступить в силу в червні, через 20 днів після його опублікування в Офіційному журналі ЄС”, — повідомили в ЄП.
Як повідомляв УНН, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.