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В ЕСПЧ рекомендовали отклонить список кандидатов в судьи от Украины

В ЕСПЧ рекомендовали отклонить список кандидатов в судьи от Украины

Киев  •  УНН

 • 25131 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Комитет по выборам судей Европейского суда по правам человека по итогам собеседования рекомендует Парламентской Ассамблее Совета Европы отклонить список кандидатов на судью ЕСПЧ от Украины. Об этом говорится в заключении, опубликованном 22 сентября, передает УНН.

Цитата

“Комитет провел собеседование со всеми кандидатами 16 сентября 2021 года. Комитет рекомендует Ассамблее отклонить список, поскольку не все кандидаты соответствуют критериям для избрания в качестве судьи в Европейском суде по правам человека, и обратиться к правительству Украины с просьбой представить новый список кандидатов”, — говорится в заключении.

Детали

В списке, поданном Украиной, значится три имени. Это правозащитник Николай Гнатовский, который с 2015 по 2021 возглавлял Комитет Совета Европы по предотвращению пыток, народный депутат от “Слуги народа” Александр Мережко, а также Гаяне Нуриджанян — старший преподаватель юридического факультета Киево-Могилянской академии.

Добавим

Кандидатом для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины может быть гражданин Украины с высокими моральными качествами, имеющий высшее юридическое образование не ниже степени магистра (или приравненное к нему высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста). Кандидат также должен иметь опыт работы в сфере права и/или стаж научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере или в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет. Необходимо основательно знать положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколы к ней и практику Европейского суда по правам человека, а также свободно владеть одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).

Кандидатом не может быть лицо, которое на момент подачи документов для участия в конкурсе достигла 65 лет; признана судом недееспособным; имеет хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению обязанностей судьи; имеет непогашенную судимость или подвергалось в течение последнего года административному взысканию за связанные с коррупцией правонарушения.

Конкурсная комиссия размещает объявление о проведении конкурса в общегосударственных средствах массовой информации и на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

Конкурс будет предусматривать тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов.

По результатам собеседования и с учетом результатов тестирования конкурсная комиссия путем открытого голосования простым большинством голосов от ее состава определяет трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

О результатах конкурса председатель конкурсной комиссии информирует Президента Украины и представляет список отобранных кандидатов в Министерство иностранных дел Украины для его последующего внесения в установленном порядке в Совет Европы. МИД внести в Совет Европы список кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Что было раньше

Президент Владимир Зеленский в феврале заявил, что Украина перезапускает конкурс по выбору судьи в ЕСПЧ.

19 февраля Глава государства подписал Указ № 63/2021 “О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины”.

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