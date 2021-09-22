В ЕСПЧ рекомендовали отклонить список кандидатов в судьи от Украины

Цитата

“Комитет провел собеседование со всеми кандидатами 16 сентября 2021 года. Комитет рекомендует Ассамблее отклонить список, поскольку не все кандидаты соответствуют критериям для избрания в качестве судьи в Европейском суде по правам человека, и обратиться к правительству Украины с просьбой представить новый список кандидатов”, — говорится в заключении.

Детали

В списке, поданном Украиной, значится три имени. Это правозащитник Николай Гнатовский, который с 2015 по 2021 возглавлял Комитет Совета Европы по предотвращению пыток, народный депутат от “Слуги народа” Александр Мережко, а также Гаяне Нуриджанян — старший преподаватель юридического факультета Киево-Могилянской академии.

Добавим

Кандидатом для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины может быть гражданин Украины с высокими моральными качествами, имеющий высшее юридическое образование не ниже степени магистра (или приравненное к нему высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста). Кандидат также должен иметь опыт работы в сфере права и/или стаж научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере или в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет. Необходимо основательно знать положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколы к ней и практику Европейского суда по правам человека, а также свободно владеть одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).

Кандидатом не может быть лицо, которое на момент подачи документов для участия в конкурсе достигла 65 лет; признана судом недееспособным; имеет хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению обязанностей судьи; имеет непогашенную судимость или подвергалось в течение последнего года административному взысканию за связанные с коррупцией правонарушения.

Конкурсная комиссия размещает объявление о проведении конкурса в общегосударственных средствах массовой информации и на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

Конкурс будет предусматривать тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов.

По результатам собеседования и с учетом результатов тестирования конкурсная комиссия путем открытого голосования простым большинством голосов от ее состава определяет трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

О результатах конкурса председатель конкурсной комиссии информирует Президента Украины и представляет список отобранных кандидатов в Министерство иностранных дел Украины для его последующего внесения в установленном порядке в Совет Европы. МИД внести в Совет Европы список кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Что было раньше

Президент Владимир Зеленский в феврале заявил, что Украина перезапускает конкурс по выбору судьи в ЕСПЧ.



19 февраля Глава государства подписал Указ № 63/2021 “О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины”.