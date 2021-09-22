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В ЄСПЛ рекомендували відхилити список кандидатів в судді від України

В ЄСПЛ рекомендували відхилити список кандидатів в судді від України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Комітет з виборів суддів Європейського суду з прав людини за підсумками співбесіди рекомендує Парламентської Асамблеї Ради Європи відхилити список кандидатів на суддю ЄСПЛ від України. Про це йдеться у висновку, опублікованому 22 вересня, передає УНН.

Цитата

“Комітет провів співбесіду з усіма кандидатами 16 вересня 2021 року. Комітет рекомендує Асамблеї відхилити список, оскільки не всі кандидати відповідають критеріям для обрання в якості судді в Європейському суді з прав людини, і звернутися до уряду України з проханням представити новий список кандидатів”, — йдеться у висновку.

Деталі

У списку, поданому Україною, значиться три імені. Це правозахисник Микола Гнатовский, який з 2015 по 2021 очолював Комітет Ради Європи із запобігання тортурам, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Мережко, а також Гаяне Нуріджанян — старший викладач юридичного факультету Києво-Могилянської академії.

Додамо

Кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України може бути громадянин України з високими моральними якостями, яка має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до нього вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста). Кандидат також повинен мати досвід роботи в сфері права та/або стаж наукової або науково-педагогічної діяльності в цій сфері або в сфері захисту прав людини і основних свобод не менше 10 років. Необхідно грунтовно знати положення Конвенції про захист прав людини і основних свобод, протоколи до неї і практику Європейського суду з прав людини, а також вільно володіти однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

Кандидатом не може бути особа, яка на момент подачі документів для участі в конкурсі досягла 65 років; визнана судом недієздатною; має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді; має непогашену судимість або зазнавала протягом останнього року адміністративного стягнення за пов’язані з корупцією правопорушення.

Конкурсна комісія розміщує оголошення про проведення конкурсу в загальнодержавних засобах масової інформації та на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

Конкурс буде передбачати тестування для визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи, проведення співбесіди та відбір кандидатів.

За результатами співбесіди і з урахуванням результатів тестування конкурсна комісія шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу визначає трьох кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Про результати конкурсу голова конкурсної комісії інформує Президента України та подає список відібраних кандидатів до Міністерства закордонних справ України для його подальшого внесення в установленому порядку до Ради Європи. МЗС внести до Ради Європи список кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський в лютому заявив, що Україна перезапускає конкурс по вибору судді в ЄСПЛ.

19 лютого Глава держави підписав Указ № 63/2021 “Про конкурс з відбору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України”.

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