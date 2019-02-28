В ЕС опровергли аргументы КСУ об отмене статьи о незаконном обогащении

“Общим замечанием к аргументам в конституционном представлении является их общий характер”, — говорится в документе.

В конституционном представлении от 12 декабря 2017 утверждается, что часть 1 статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (УК) противоречит таким конституционным принципам, как защита от самообвинения, презумпция невиновности, право на справедливое судебное разбирательство и равенство сторон, принцип законности, принцип “non bis in idem” (принцип юридической ответственности, который означает, что лицо не может быть привлечено к юридической ответственности дважды за одно и то же правонарушение — ред) и принцип отсутствия обратной силы во времени.

Конституционный суд Украины во вторник 26 февраля, большинством голосов решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Эти аргументы опровергает антикоррупционная инициатива EUACI.

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“В конституционном представлении не исследуются сущность и релевантность соответствующих правовых принципов относительно нормы Уголовного кодекса, отрицается, а также не проводится углубленный анализ соответствующей прецедентной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или иностранной конституционной практики. Можно утверждать, что конституционное представление также неправильно толкует правовую норму Уголовного кодекса, отрицается, и игнорирует презумпцию конституционности и, таким образом, последний доступ к возможностям толковать эту норму уголовного права способом, который был бы совместим с конституционными требованиями”, — говорится в заключении.

В частности, в конституционном представлении утверждается, что статья 368-2 УК нарушает право человека считаться невиновным, поскольку переводит бремя доказывания со стороны обвинения на обвиняемого.

“С конкретной формулировки преступления незаконного обогащения в Украине и судебной практики ЕСПЧ и конституционных судов других государств следует, что статья 368-2 УК не предусматривает каких-либо перекладывание бремени доказывания и, таким образом, нарушает презумпцию невиновности”, — отмечают в EUACI.

В конституционном представлении также утверждается, что определение незаконного обогащения нарушает свободу от самообвинения — конституционное право, предусмотренное статьей 63 Конституции Украины.

“Во-первых, статья 368-2 УК не требует от обвиняемого давать какие-либо объяснения и не обязывает в прямой форме обвиняемого предоставлять информацию. Подсудимый имеет право, но не обязан предоставлять объяснения о происхождении активов, о незаконности которых утверждает обвинение. Положения Уголовного кодекса как таковое не устанавливает каких-либо бремени доказывания о предоставлении доказательств. Это регламентируется исключительно правилам уголовного производства ”, - говорится в документе.

Если брать во внимание то, что статья 368-2 УК Украины предусматривает перекладывание бремени доказывания, а также не заставляет обвиняемого самообвинения по уголовному делу, связанному с незаконным обогащением, то, таким образом, она также не влияет негативным образом на гарантии справедливого судебного разбирательства, объясняют в EUACI.

“По мнению авторов заключения amicus curiae, упомянутый элемент незаконного обогащения — увеличение активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами — достаточно четко просматривается из формулировки части 1 статьи 368-2 УК: это положение может толковаться как подразумевающее наступления уголовной ответственности, только если доказано, что увеличение активов в значительном размере не могло произойти с использованием законных доходов”, — отмечается в заключении.

По мнению авторов к выводу Amicus curiae, основная идея криминализации незаконного обогащения заключается в том, чтобы устранить требование доказательства связи между действиями государственного должностного лица и выгодой, в дальнейшем полученной за такие действия.

“Это означает, что недостаток доказательств в пользу обоснованного увеличения активов составляет достаточный признак для возникновения уголовной ответственности. Уголовное преследование за незаконное обогащение не требует одновременного преследования за основное правонарушение, то есть для того, чтобы в рамках последнего положения наступила уголовная ответственность, требуется лишь отсутствие обоснования существенного увеличения активов, а не совершение обвиняемым других конкретных преступлений или правонарушений ”, - говорят авторы.

“Статья 368-2 УК следует толковать в свете других положений УК, устанавливающей общие правила применения уголовного права во времени. По результатам такого толкования нет оснований утверждать, что определение незаконного обогащения предусматривает применение закона с обратной силой”, — аргументируют в EUACI.

Напомним, Конституционный Суд Украины принял и обнародовал решение по делу по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины — незаконное обогащение.