В ЕС сегодня встреча для дальнейших переговоров по ограничению импорта агропродукции из Украины - Politico

Переговорщики из Европарламента и бельгийского председательства в Совете ЕС встречаются сегодня для дальнейших переговоров по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, сообщает Politico, пишет УНН.

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Как указано, это произошло после того, "как Польша и Франция решили, что последний компромисс не зашел достаточно далеко".

Сегодня, как сообщается, переговоры начнутся в 16:00 по местному времени, а встреча европейских послов запланирована на 19:00, чтобы "утвердить результаты переговоров".

"Мнение Совета ЕС существенно сошлось с позицией Европарламента, и страны согласились на более жесткие ограничения", - указывает издание.

При этом отмечает, что на пленарном голосовании в прошлом месяце Европарламент "принял инициативу Европейской народной партии (EPP), которая любит позиционировать себя как проукраинская, усилить ограничения на импорт и распространить их на большее количество продуктов, включая зерно".

Издание пишет о "победе мощного фермерского лобби Copa-Cogeca, которое убедило законодателей частично отступить в либерализации торговли с Украиной, введенной после полномасштабного вторжения россии". "Но хотя результат хорош для лоббистского сообщества и его членов, он плох не только для Украины, которая зависит от доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции, но и для граждан ЕС, которые столкнутся с более высокими ценами на продукты питания из-за меньшей конкуренции и сокращения предложения", - пишет издание.

В то же время издание отмечает, что "Европейский парламент до сих пор не имеет единой позиции". "В то время как две крупнейшие группы, ЕНП и "Социалисты и демократы" (Socialists & Democrats), готовы подписать дополнительные ограничения, другие, включая "Обновляя Европу" (Renew Europe) и "зеленых", хотят придерживаться первоначального компромисса", - говорится в публикации.

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