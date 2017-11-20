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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 4933 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 82558 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 87868 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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В ЕС считают, что кризис в ФРГ не будет иметь большого влияния на европейскую политику

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Еврокомиссии выразили уверенность, что провал переговоров о создании правительственной коалиции в Германии не будет иметь большого влияния на европейскую политику, передает УНН со ссылкой на DW.

"Мы уверены, что конституционный процесс в Германии обеспечит основу для стабильности и преемственности", - сказал в понедельник, 20 ноября, официальный представитель главы Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Он подчеркнул, что именно эти свойства являются "отличительным знаком немецкой политики", и Брюссель надеется, что так будет и впредь, несмотря на нынешний политический кризис.

С другой стороны, по мнению представителя ЕС, все же из-за провала консультаций существует возможность переноса запланированного на декабрь саммита глав государств и правительств еврозоны.

"Посмотрим, подадут немцы запрос о переносе", - заявил он.

Напомним, 20 ноября переговоры о создании новой правительственной коалиции в Германии были прерваны.

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