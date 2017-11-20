В ЕС считают, что кризис в ФРГ не будет иметь большого влияния на европейскую политику
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Еврокомиссии выразили уверенность, что провал переговоров о создании правительственной коалиции в Германии не будет иметь большого влияния на европейскую политику, передает УНН со ссылкой на DW.
"Мы уверены, что конституционный процесс в Германии обеспечит основу для стабильности и преемственности", - сказал в понедельник, 20 ноября, официальный представитель главы Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Он подчеркнул, что именно эти свойства являются "отличительным знаком немецкой политики", и Брюссель надеется, что так будет и впредь, несмотря на нынешний политический кризис.
С другой стороны, по мнению представителя ЕС, все же из-за провала консультаций существует возможность переноса запланированного на декабрь саммита глав государств и правительств еврозоны.
"Посмотрим, подадут немцы запрос о переносе", - заявил он.
Напомним, 20 ноября переговоры о создании новой правительственной коалиции в Германии были прерваны.