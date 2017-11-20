В ЄС вважають, що криза в ФРН не матиме великого впливу на європейську політику

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Єврокомісії висловили впевненість, що провал переговорів стосовно створення урядової коаліції в Німеччині не матиме великого впливу на європейську політику, передає УНН з посиланням на DW.

"Ми впевнені, що конституційний процес в Німеччині забезпечить основу для стабільності і наступності", - сказав у понеділок, 20 листопада, офіційний представник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Він підкреслив, що саме ці властивості є "відмітним знаком німецької політики", і Брюссель сподівається, що так буде і надалі, незважаючи на нинішню політичну кризу.

З іншого боку, на думку представника ЄС, все ж через провал консультацій існує можливість перенесення запланованого на грудень саміту глав держав і урядів єврозони.

"Подивимося, чи подадуть німці запит про перенесення", - заявив він.

Нагадаємо, 20 листопада переговори про створення нової урядової коаліції в Німеччині були перервані.

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