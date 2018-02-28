В ЕС назвали иллюзорными британские планы относительно Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Европейском Союзе называют планы Соединённого Королевства на переходный период после Brexit иллюзорными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Главный представитель ЕС на переговорах с Великобританией по Brexit Мишель Барнье 27 февраля заявил о том, что планы Соединённого Королевства выбить себе особый доступ к единому рынку ЕС, в частности для автомобилей и лекарственных средств, является “выковыриванием изюминок”.
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“Есть достаточно много моментов несогласия. Я сожалею, но остаюсь при оценке, которую я сделал несколько недель назад: учитывая эти разногласия, мы пока не достигли решения по переходному периоду”, - заявил Барнье после брифинга министров ЕС, передает агентство AFP.
По мнению Барнье, существует немало “существенных разногласий во взглядах” по дальнейшему переходному периоду, сообщает агентство Reuters. А поэтому гарантий того, что Брюссель вообще достигнет с Лондоном договоренностей по переходному периоду нет.
В федеральном правительстве Германии также считают, что Великобритания должна наконец определиться с планами по выходу из ЕС, заявил статс-министр по вопросам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу с членами правительства, где стороны достигли договоренности по поводу основы ее будущего выступления 2 марта по отношениям Великобритании с Европейским Союзом после Brexit.