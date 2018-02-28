В ЄС назвали ілюзорними британські плани щодо Brexit

Головний представник ЄС на переговорах з Великою Британією щодо Brexit Мішель Барньє 27 лютого заявив про те, що плани Великої Британії вибити собі особливий доступ до єдиного ринку ЄС, зокрема для автомобілів та лікарських засобів, є “виколупуванням родзинок”.

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“Є досить багато моментів незгоди. Я шкодую, але залишаюся при оцінці, яку я зробив кілька тижнів тому: з огляду на ці розбіжності, ми поки що не досягли рішення щодо перехідного періоду”, — заявив Барньє після брифінгу міністрів ЄС, інформує агенція AFP.

На переконання Барньє, існує чимало “істотних розбіжностей у поглядах” щодо подальшого перехідного періоду, повідомляє агенція Reuters. А через це гарантій того, що Брюссель взагалі досягне з Лондоном домовленостей щодо перехідного періоду, немає.

У федеральному уряді Німеччини також вважають, що Велика Британія повинна нарешті визначитися із планами щодо виходу з ЄС, заявив статс-міністр з питань Європи в МЗС ФРН Міхаель Рот.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей провела зустріч з членами уряду, де сторони досягли домовленості з приводу основи її майбутнього виступу 2 березня щодо відносин Британії з Європейським Союзом після Brexit.