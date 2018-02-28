В Иерусалиме возобновил работу Храм Гроба Господня

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63908 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78323 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81017 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107604 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100454 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104587 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111553 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134333 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Иерусалиме возобновил работу Храм Гроба Господня

В Иерусалиме возобновил работу Храм Гроба Господня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Иерусалимский Храм Воскресения Христова (также известный как Храм Гроба Господня) открылся в среду в 04:00 по местному времени (04:00 по киевскому времени) после того, как он был закрыт три дня в знак протеста против налоговой политики городских властей Иерусалима, передает УНН со ссылкой ТАСС.

При открытии дверей храма присутствовала группа из нескольких десятков паломников и журналистов. Сразу после этого начался молебен в часовне в центре Храма Воскресения Христова, который скрывает непосредственно саму пещеру Гроба Господня. Вскоре в храм начали стекаться десятки, затем — сотни паломников.

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“Я открыл врата храма после трехдневного закрытия, спасибо всем, кто помог восстановить статус-кво”, — сказал корреспонденту ТАСС старший хранитель ключа от главной христианской святыни мира Ваджих Нусейбе. Он отметил, что “счастлив видеть паломников”.

Напомним, в воскресенье, 25 февраля, Храм Гроба Господня в Иерусалиме было закрыто в знак протеста против нового налогового законодательства в Израиле.

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