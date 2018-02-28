В Иерусалиме возобновил работу Храм Гроба Господня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Иерусалимский Храм Воскресения Христова (также известный как Храм Гроба Господня) открылся в среду в 04:00 по местному времени (04:00 по киевскому времени) после того, как он был закрыт три дня в знак протеста против налоговой политики городских властей Иерусалима, передает УНН со ссылкой ТАСС.
При открытии дверей храма присутствовала группа из нескольких десятков паломников и журналистов. Сразу после этого начался молебен в часовне в центре Храма Воскресения Христова, который скрывает непосредственно саму пещеру Гроба Господня. Вскоре в храм начали стекаться десятки, затем — сотни паломников.
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“Я открыл врата храма после трехдневного закрытия, спасибо всем, кто помог восстановить статус-кво”, — сказал корреспонденту ТАСС старший хранитель ключа от главной христианской святыни мира Ваджих Нусейбе. Он отметил, что “счастлив видеть паломников”.
Напомним, в воскресенье, 25 февраля, Храм Гроба Господня в Иерусалиме было закрыто в знак протеста против нового налогового законодательства в Израиле.