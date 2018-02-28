В Єрусалимі відновив роботу Храм Гробу Господнього

При відкритті дверей храму була присутня група з декількох десятків прочан і журналістів. Відразу після цього почався молебень у каплиці в центрі Храму Воскресіння Христового, що приховує безпосередньо саму печеру Гробу Господнього. Незабаром до храму почали стікатися десятки, потім — сотні паломників.

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“Я відкрив врата храму після триденного закриття, дякую всім, хто допоміг відновити статус-кво”, — сказав кореспонденту ТАРС старший хранитель ключа від головної християнської святині світу Ваджих Нусейбе. Він зазначив, що “щасливий бачити паломників”.

Нагадаємо, у неділю, 25 лютого, Храм Гробу Господнього в Єрусалимі було закрито на знак протесту проти нового податкового законодавства в Ізраїлі.