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В Єрусалимі відновив роботу Храм Гробу Господнього

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Єрусалимський Храм Воскресіння Христова (також відомий як Храм Гробу Господнього) відкрився в середу о 04:00 за місцевим часом (04:00 за київським часом) після того, як він був закритий три дні в знак протесту проти податкової політики міської влади Єрусалиму, передає УНН з посиланням ТАРС.

При відкритті дверей храму була присутня група з декількох десятків прочан і журналістів. Відразу після цього почався молебень у каплиці в центрі Храму Воскресіння Христового, що приховує безпосередньо саму печеру Гробу Господнього. Незабаром до храму почали стікатися десятки, потім — сотні паломників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Єрусалимі призупинили податковий план, через який закрили Храм Гробу Господнього

“Я відкрив врата храму після триденного закриття, дякую всім, хто допоміг відновити статус-кво”, — сказав кореспонденту ТАРС старший хранитель ключа від головної християнської святині світу Ваджих Нусейбе. Він зазначив, що “щасливий бачити паломників”.

Нагадаємо, у неділю, 25 лютого, Храм Гробу Господнього в Єрусалимі було закрито на знак протесту проти нового податкового законодавства в Ізраїлі.

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