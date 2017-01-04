В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь со среды на четверг на северо-востоке от Токио. Об этом сообщило японское метеорологическое агентство, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что эпицентр находился недалеко от побережья префектуры Фукусима, где в 2011 году из-за цунами произошла крупная авария на АЭС "Фукусима-1".
Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Его подземные толчки ощущались в Токио.
Угроза цунами не объявлялась. Данных об убытках пока не поступало.
Как сообщал УНН, возле островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2, есть угроза цунами.