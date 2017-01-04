В Японії стався землетрус магнітудою 5,3
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Землетрус магнітудою 5,3 стався в ніч з середи на четвер на північний схід від Токіо. Про це повідомило японське метеорологічне агентство, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Зазначається, що епіцентр знаходився недалеко від узбережжя префектури Фукусіма, де в 2011 році через цунамі сталася велика аварія на АЕС "Фукусіма-1".
Повідомляється, що осередок землетрусу залягав на глибині 60 кілометрів. Його підземні поштовхи відчувалися в Токіо.
Загроза цунамі не оголошувалася. Даних про збитки поки не надходило.
Як повідомляв УНН, біля островів Фіджі стався землетрус магнітудою 7,2, є загроза цунамі.