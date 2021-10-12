В Японии разбился планер, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сегодня утром на японском острове Хоккайдо разбился планер, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Детали
Авиакатастрофа произошла вблизи поселка Биэй, расположенного в префектуре Хоккайдо. Планер упал в реку с высоты примерно 100 м почти сразу после того, как взлетел.
Двух 60-летних мужчин, пилота и пассажира, доставили в больницу, в которой они впоследствии скончались.
Причина падения планера пока неизвестная. Предполагают, что пилот не справился с управлением. В то же время отмечают, что во время аварии была солнечная и безветренная погода.
Напомним
В Калифорнии двухмоторный самолет врезался в дома в жилом районе. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.