В Японії розбився планер, є загиблі

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Авіакатастрофа сталася поблизу селища Біей, розташованого у префектурі Хоккайдо. Планер упав у річку з висоти приблизно 100 м майже відразу після того, як злетів.

Двох 60-річних чоловіків, пілота та пасажира, доправили у лікарню, в якій вони згодом померли.

Причина падіння планера наразі невідома. Припускають, що пілот не впорався з керуванням. Водночас зазначають, що під час аварії була сонячна та безвітряна погода.

Нагадаємо

У Каліфорнії двомоторний літак врізався у будинки в житловому районі. Внаслідок авіакатастрофи загинуло щонайменше дві людини, ще двоє дістали поранення.