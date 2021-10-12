В Японії розбився планер, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сьогодні вранці на японському острові Хоккайдо розбився планер, унаслідок чого загинуло двоє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на NHK.
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Авіакатастрофа сталася поблизу селища Біей, розташованого у префектурі Хоккайдо. Планер упав у річку з висоти приблизно 100 м майже відразу після того, як злетів.
Двох 60-річних чоловіків, пілота та пасажира, доправили у лікарню, в якій вони згодом померли.
Причина падіння планера наразі невідома. Припускають, що пілот не впорався з керуванням. Водночас зазначають, що під час аварії була сонячна та безвітряна погода.
Нагадаємо
У Каліфорнії двомоторний літак врізався у будинки в житловому районі. Внаслідок авіакатастрофи загинуло щонайменше дві людини, ще двоє дістали поранення.