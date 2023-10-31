В Японии неизвестный сначала открыл стрельбу в больнице, а затем захватил заложника в отделении почты: есть раненые

Детали

В японском городе Тода, недалеко от Токио, вооруженный мужчина устроил стрельбу в больнице. В итоге пострадали два человека-врач и пациент. Правоохранители вовремя не обезвредили преступника, как сообщается, он таким образом он сбежал в соседний город Вараби.

Там неизвестный захватил почтовое отделение. Согласно текущей информации, у него в плену находится по меньшей мере один человек.

Согласно описаниям очевидцев, речь идет о мужчине возрастом 40 – 50 лет. Он ростом около 1,6 метра. Злоумышленник скрылся с места происшествия в Тогда на мотоцикле. Он был одет в черную куртку и брюки, а также в мотоциклетный шлем.

Как сообщает японское телевидение, полиция Токио отправила в отделение почты в Варабе офицеров Специальной следственной группы, которая занимается захватом заложников.

Полиция префектуры ограничила доступ к району в радиусе примерно 500 метров, а также привлекла полицейских в пуленепробиваемом снаряжении, потому что из помещения почты раздался один взрыв, предположительно, выстрел.

Дополнительно

В жилом районе Ниисо, примерно в 1,1 км к северо-западу от центральной больницы общего профиля города Тода, где произошла стрельба, пожар уничтожил деревянный жилой дом. По данным полицейского участка Вараби и пожарной части, информации о погибших или пострадавших нет. Полицейский участок выясняет, есть ли связь с инцидентом.

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