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БМ-27 «Ураган»

В Японії невідомий спочатку відкрив стрілянину в лікарні, а потім захопив заручника у відділенні пошти: є поранені

Київ • УНН

 • 50645 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В японському місті Тода двоє людей отримали поранення в результаті стрілянини в лікарні. Окрім того невідомий чоловік зачинився в поштовому відділенні міста Варабі, та захопив щонайменше одну людину в заручники. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC News.

В Японії невідомий спочатку відкрив стрілянину в лікарні, а потім захопив заручника у відділенні пошти: є поранені

Деталі

У японській місті Тода, неподалік від Токіо, озброєний чоловік влаштував стрілянину в лікарні. У підсумку постраждали двоє людей - лікар і пацієнт. Правоохоронці вчасно не знешкодили злочинця, як повідомляється, він таким чином він утік у сусіднє місто Варабі.

Там невідомий захопив відділення пошти. Згідно поточної інформації, у нього в полоні перебуває щонайменше одна людина.

Відповідно описам очевидців, йде мова про чоловіка віком 40 – 50 років. Він зростом близько 1,6 метра. Зловмисник утік з місця події у Тоді на мотоциклі. Він був одягнений у чорну куртку та штани, а також мотоциклетний шолом.

Як повідомляє японське телебачення, поліція Токіо відправила до відділення пошти у Варабі офіцерів спеціальної слідчої групи, яка займається захопленням заручників.

Поліція префектури обмежила доступ до району в радіусі приблизно 500 метрів, а також залучила поліцейських у куленепробивному спорядженні, бо з приміщення пошти пролунав один вибух, імовірно, постріл.

Додатково

У житловому районі Ніісо, приблизно за 1,1 кілометра на північний захід від центральної загальної лікарні міста Тода, де сталася стрілянина, вогонь знищив дерев'яний житловий будинок. За даними поліцейського відділку Варабі та пожежної частини, інформації про загиблих чи постраждалих нема. Поліцейська дільниця з’ясовує, чи є зв’язок з інцидентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стрілянина у США: кількість загиблих зросла до 22 людей

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