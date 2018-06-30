В Японии неудачно завершилась попытка запуска первой в стране ракеты частной разработки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Вторая за прошлый год попытка запустить первую в Японии ракету частной разработки MOMO завершилась неудачно. Как сообщила в субботу компания-разработчик Interstellar Technologies, она упала и взорвалась сразу после старта, передает УНН.
Запуск был осуществлен из района города Таики на северном острове Хоккайдо. Ракета смогла подняться в воздух всего на несколько десятков метров, после чего из двигателя пошел черный дым. После ее падения из-за взрыва на стартовой площадке начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал, огонь был своевременно потушен.
В настоящее время Interstellar Technologies выясняет причины возникшей неисправности. Предыдущий запуск ракеты, осуществленный в июле 2017 года, также завершился неудачей. Тогда у MOMO возникли проблемы с передачей телеметрии в центр управления, в результате чего было принято решение в экстренном порядке остановить двигатель, и она упала в Тихий океан.
Как сообщал УНН, Китай запустил два спутника для тестирования новых технологий.