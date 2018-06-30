В Японії невдало завершилася спроба запуску першої в країні ракети приватної розробки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Друга за минулий рік спроба запустити першу в Японії ракету приватної розробки MOMO завершилася невдало. Як повідомила в суботу компанія-розробник Interstellar Technologies, вона впала і вибухнула відразу після старту, передає УНН.
Запуск був здійснений з району міста Таікі на північному острові Хоккайдо. Ракета змогла піднятися в повітря всього на кілька десятків метрів, після чого з двигуна пішов чорний дим. Після її падіння через вибух на стартовому майданчику почалася пожежа. В результаті інциденту ніхто не постраждав, вогонь був своєчасно погашений.
В даний час Interstellar Technologies з’ясовує причини виниклої несправності. Попередній запуск ракети, здійснений в липні 2017 року, також завершився невдачею. Тоді у MOMO виникли проблеми з передачею телеметрії в центр управління, в результаті чого було прийнято рішення в екстреному порядку зупинити двигун, і вона впала в Тихий океан.
Як повідомляв УНН, Китай запустив два супутники для тестування нових технологій.