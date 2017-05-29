В.Янукович и его защита не хотят окончательного решения суда - прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Экс-президент Украины и его защита не хотят окончательного решения суда, что объясняется затягиванием процесса со стороны адвокатов. Об этом сказал сегодня журналистам прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.
“Я считаю, что сторона защиты и сам Янукович не хотят конечного результата. Он понимает, что за свои поступки должен отвечать перед законом и украинским законом,” — отметил прокурор.
Р.Кравченко это аргументировал тем, что адвокаты экс-президента подали большое количество ходатайств, большинство из которых “вообще не основываются на действительности и подавались только для того, чтобы затянуть время”.
Прокурор также не исключил, что на следующем подготовительном заседании будет затягивание процесса со стороны защиты.
Напомним, Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение подготовительного заседания в уголовном производстве по обвинению экс-президента Виктора Януковича на 16 июня.
Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.