В.Янукович і його захист не хочуть кінцевого рішення суду - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Екс-президент України та його захист не хочуть кінцевого рішення суду, що пояснюється затягуванням процесу з боку адвокатів. Про це сказав сьогодні журналістам прокурор Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.
“Я вважаю, що сторона захисту і сам Янукович не хочуть кінцевого результату. Він розуміє, що за свої вчинки повинен відповідати перед українським законом,” — наголосив прокурор.
Р.Кравченко це аргументував тим, що адвокати екс-президента подали велику кількість клопотань, більшість з яких “взагалі не грунтуються на дійсності і подавалися тільки для того, щоб затягнути час”.
Прокурор також не виключив, що на наступному підготовчому засіданні буде затягування процесу з боку захисту.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва переніс розгляд підготовчого засідання у кримінальному провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича на 16 червня.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.