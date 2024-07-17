Киев • УНН
Начата реализация комплексной программы «Сохранение жизни военнослужащих», приоритетом которой является сохранение жизни военнослужащих путем улучшения подготовки, медицинского обеспечения, отдыха и действий командиров подразделений.
В Вооруженных Силах Украины по поручению Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского и началось внедрение комплексной программы действий "Сохранение жизни военнослужащих". Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
Детали
Программа "Сохранение жизни военнослужащих" - это универсальная система для каждого подразделения, ключевым приоритетом которой является сохранение жизни наших воинов
Особое внимание будет уделено:
В ведомстве подчеркивают, что важный аспект реализации программы - это действия командиров подразделений, ведь на них возложена максимальная ответственность за сохранение жизни личного состава.
Мы боремся за нашу землю, но жизнь украинского солдата - самое важное. Позицию можно вернуть, жизнь - нет. Работа над практическим воплощением программы будет продолжаться под личным контролем Главнокомандующего ВС Украины
Напомним
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных. По его словам, эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах.