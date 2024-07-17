В Вооруженных Силах Украины по поручению Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского и началось внедрение комплексной программы действий "Сохранение жизни военнослужащих". Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Программа "Сохранение жизни военнослужащих" - это универсальная система для каждого подразделения, ключевым приоритетом которой является сохранение жизни наших воинов - объясняют в Генштабе.

Особое внимание будет уделено:

совершенствованию подготовки украинских защитников

повышению качества их обучения



улучшению оказания медицинской помощи на всех этапах



обеспечению отдыха личного состава, выполняющего боевые задачи и ряду других мероприятий



В ведомстве подчеркивают, что важный аспект реализации программы - это действия командиров подразделений, ведь на них возложена максимальная ответственность за сохранение жизни личного состава.

Мы боремся за нашу землю, но жизнь украинского солдата - самое важное. Позицию можно вернуть, жизнь - нет. Работа над практическим воплощением программы будет продолжаться под личным контролем Главнокомандующего ВС Украины - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных. По его словам, эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах.