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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ВР заявили, что нужно подумать, как уменьшить потребление электроэнергии водоканалами

В ВР заявили, что нужно подумать, как уменьшить потребление электроэнергии водоканалами

Киев  •  УНН

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В Верховной Раде планируют обсудить пути уменьшения потребления электроэнергии водоканалами. По словам Сергея Нагорнюка, Штаты водоканалов чрезмерно раздуты, а затраты на электроэнергию составляют значительную часть себестоимости воды.

В Верховной Раде вместе с Госагентством восстановления и развития инфраструктуры планируют обсудить и продумать, как сделать так, чтобы украинские водоканалы меньше потребляли электроэнергии.

Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных Сергей Нагорняк услуг во время пресс-брифинга, передает УНН.

Водоканалы очень энергоемкие предприятия и здесь нужно ... я думаю, что мы совместно с Сергеем Ивановичем (председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры – ред.) проговорим и продумаем каким образом сделать так, чтобы водоканалы украинские меньше потребляли электрической энергии ... потому что, это львиная доля в себестоимости как раз добычи и поставки воды в домохозяйства

- сказал Нагорняк.

Кроме того, он заявил, что Штаты в украинских  водоканалах растут космическим путем.

Я не знаю, Такое впечатление, что туда устраивают всех кого жалко да не жалко. Кого надо куда-то пристроить

- заявил Нагорняк.

В качестве примера он привел  ситуацию с количеством работников в городе Богачево Черкасской области, где в водоканале работает 103 человека, а, по его мнению, хватит 30.

Я спрашиваю у головы: сколько людей работает в Водоканале и он говорит: 103 мужчины. Я спрашиваю: они ведрами носят воду по городу? Что может 103 человека делать в водоканале в городе в котором 10 тыс. населения? Проведите там реформу и оставьте 30 человек. Мне кажется, что 30 человек хватит, чтобы Богачево было с водой

- рассказал Нагорняк.

Дополнение

Национальный банк прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду останутся без изменений в 2024-2025 годах. Однако из-за сложной ситуации в энергетике ожидается, что с 2026 года их постепенно будут повышать до экономически обоснованных уровней. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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