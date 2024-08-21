В ВР зарегистрировали законопроект о включении в отдельные роды сил ВСУ - Сил беспилотных систем
Киев • УНН
Законопроект предусматривает включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ. Правительство выделило 24 млрд грн на закупку беспилотников, а Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании этих сил.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает включение в отдельные роды сил Вооруженных Сил Украины - Сил беспилотных систем. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Мельничук сообщил, что правительством зарегистрирован в Верховной Раде проект Закона "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины „О Вооруженных Силах Украины" (рег. № 11507).
"Законопроект направлен на обеспечение наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечение их готовности к применению", - написал Мельничук.
По его словам, законопроектом предусмотрено внесение изменения в часть первую статьи 3 ЗУ "О Вооруженных Силах Украины" путем включения в отдельные роды сил Вооруженных Сил Украины - Сил беспилотных систем.
Дополнение
Правительство одобрило законопроект о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ, также выделено 24 млрд грн на закупку беспилотников для войска.
В июне 2024 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ.