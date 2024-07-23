В воздухе над акваторией Черного моря доминация за российской авиацией, но это временное явление. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, возможно ли, что россияне попытаются снова каким-то образом доминировать в Черном море, Плетенчук ответил:

В своих снах конечно они там доминируют, в мировом океане даже. Конечно, там никто не сжег даже документы с грифами, где указано, как они воплощают эти свои идеи. Уверен, что они не отказались от своих планов по выходу на наше побережье и по захвату соответствующих регионов - сказал он.

Плетенчук отметил, что у россиян стадия принятия еще не наступила. «Поэтому в принципе говорить, что они готовы выйти из Азово-Черноморского региона я не могу. Да, у них сейчас такое состояние, что они вынуждены прятаться на военно-морской базе в Новороссийске», - сказал он.

Плетенчук отметил, что воздушная составляющая в России довольно мощная.

Нужно признавать тот факт, что в воздухе над акваторией Черного моря доминация все же за авиацией рф, но это тоже временное явление - заявил Плетенчук.

Дополнение

Ранее Плетенчук сообщал, что военно-морские силы Украины достигли значительного успеха в противодействии российскому агрессору в Черном море. Общее количество уничтоженных вражеских кораблей достигло 28 единиц.