Украинская разведка за минувшие сутки зафиксировала одиночные передвижения российских войск в Волчанске в Харьковской области. Таким образом они пытаются восстановить состояние боевой готовности своих подразделений. Об этом сообщил спикер ОТГВ "Харьков" Юрий Повх в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.

Детали

"За минувшие сутки наша разведка зафиксировала одиночные передвижения врага в Волчанске. Таким образом они пытаются восстановить состояние боевой готовности своих подразделений, которые находятся там. Враг постоянно проводит ротацию своих подразделений не только в Волчанске, но и в других населенных пунктах, где идут бои, или на их окраинах", - рассказал Повх.

По его словам, за минувшие сутки, например, потери врага на участке ответственности ОТУВ "Харьков" достигли 1304 человека убитыми и ранеными.

На реплику, что американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что геолокационные кадры, опубликованные 5 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска, и вопрос, что дает россиянам возможность делать эти шаги вперед, Повх ответил: "Официальное сообщение о каком-то продвижении врага в Волчанске не осуществлялось нашей стороной, поэтому я не могу комментировать ваше заявление".

Дополнение

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.