В ВМС могут подтвердить поражение двух кораблей рф, верифицируются данные о возможном поражении третьего

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили поражение двух российских больших десантных кораблей "ямал" и "азов" в оккупированном Крыму, а возможное поражение третьей единицы проверяется, сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, пишет УНН.

Состояние сейчас уточняется. Сейчас мы можем подтвердить это поражение. Сейчас верифицируется информация о возможном поражении еще одной единицы - третьей. Так или иначе, один из этих ВДК уже стоит на заводе на ремонте. И, учитывая повреждения, можем сказать, что сейчас из 13 единиц, которые россияне подготовили для того, чтобы захватить наше южное побережье, в строю остается только три единицы. А что касается непосредственно кораблей этого проекта из состава именно черноморского флота, то не осталось ни одной (еденицы - ред.) - сказал Плетенчук.

Кроме того, по его словам, "было поражено здание военно-морской базы Севастополь, нанесено огневое поражение по горюче-смазочным складам".

Он подтвердил, что третий корабль, информация о поражении кого сейчас уточняется, - это "иван хурс".

"Да. Именно так", - сказал Плетенчук, уточнив, что должен подавать только проверенную информацию, ведь не может дезинформировать общество.

Напомним

24 марта в СтратКоме ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины успешно поразили большие десантные корабли рф "ямал" и "азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры чф рф в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

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