Следователи сообщили о подозрении 61-летнему жителю Жмеринского района: по данным правоохранителей мужчина выискивал места пребывания малолетних девочек, в отношении которых совершал развратные действия сексуального характера. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной прокуратуры и полицию Винницкой области.

61-летнего жителя Жмеринского района подозревают в совершении развратных действий в отношении малолетних лиц.

В одной из общин Жмеринского района недалеко от местного дома культуры, где играли дети, подозреваемый вышел из своего автомобиля ВАЗ-2106 и совершил развратные действия. Об этом случае в полицию заявили родители - информирует полиция Винницкой области.

По данным прокуратуры, мужчина приехал на собственном автомобиле в соседнее село и выискивал места пребывания малолетних девочек, в отношении которых совершал развратные действия сексуального характера.

Дети испугались, на их крик отреагировали взрослые. Но злоумышленник скрылся на машине. Мужчина задержан в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины. - передает областная прокуратура Винницкой области.

Досудебное расследование осуществляется следователями следственного отделения отделения полиции № 2 Жмеринского РВП ГУНП в Винницкой области. Фигурант в случае доказательства вины, может быть наказан лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

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