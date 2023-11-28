В Венеции перед павильоном россии на биеннале установили фото разрушенного российской армией дома в Бородянке
Киев • УНН
Художник Даниил Ткаченко показал на Венецианской биеннале фотографию разрушенного российскими войсками здания в Бородянке, передавая влияние действий рф в Украине.
На биеннале архитектуры в Венеции появилась фотография разрушенного российскими войсками многоэтажного жилого дома в Бородянке под Киевом, которое установил художник Даниил Ткаченко, который покинул россию из-за политических преследований.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Медуза".
Детали
Художник Даниил Ткаченко установил фотографию украинского фотографа Максима Дондюка напротив российского павильона во время закрытия архитектурной биеннале в Венеции 26 ноября. Фото разрушенного дома в Бородянке было сделано в апреле 2022 года года, после российского удара по Бородянке в Киевской области, из-за которого, в частности, был разрушен многоэтажный жилой дом, где погибло 26 человек. Ткаченко поставил фото руин перед российским павильоном, чтобы напомнить международному культурному сообществу об ответственности рф за обстрел гражданских объектов, гибель мирных жителей в Украине и разрушение в том числе архитектуры.
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Справка
Венецианская архитектурная биеннале (Biennale Architettura) - это международная выставка архитектуры, которая имеет целью продемонстрировать архитектурные решения, которые бы давали ответы на современные социальные, технологические и культурные вызовы.
Biennale Architettura проводится каждые 2 года в итальянской Венеции; 18-я Биеннале Архитектуры 2023 под названием "Лаборатория будущего" проходила с 20 мая по 26 ноября.
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В Венеции перед павильоном россии на биеннале установили фото разрушенного российской армией дома в Бородянке
Художник Даниил Ткаченко показал на Венецианской биеннале фотографию разрушенного российскими войсками здания в Бородянке, передавая влияние действий рф в Украине.
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