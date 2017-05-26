В Ужгороде состоится матч ветеранов в честь 25-летия первого матча сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. 30 мая, в Ужгороде национальная сборная Украины среди ветеранов проведет товарищеский матч против команды Венгрии, посвященный 25-летию первого поединка в истории "сине-желтых", передает УНН со ссылкой на ФФУ.
"25 лет назад - 29 апреля 1992 года - национальная сборная Украины именно в Ужгороде на стадионе "Авангард", против команды Венгрии сыграла первый матч в своей истории. В честь этой даты на ужгородской арене будет установлена мемориальная доска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторами встречи выступили Федерация футбола Украины, Венгерская Федерация футбола, Федерация футбола Закарпатской области и Ассоциация ветеранов футбола Украины. Праздничный футбольный вечер 30 мая начнется в 17:00.
После торжественного открытия матча на поле "Авангарда" выйдут сборные ветеранов Украины и Венгрии, в составах которых сыграют футболисты, которые принимали участие в историческом для "сине-желтых" матче.
Главный тренер национальной сборной Украины среди ветеранов Анатолий Демьяненко пригласил на игру против Венгрии таких игроков:
вратари: Виктор Гришко, Игорь Кутепов;
защитники: Юрий Шелепницкий, Сергей Беженар, Владимир Езерский, Вячеслав Свидерский, Андрей Оксимец, Вячеслав Шевчук;
Полузащитники: Юрий Сак, Андрей Анненков, Сергей Ковалец, Юрий Мороз, Виталий Косовский, Олег Шелаев, Сергей Назаренко, Дмитрий Пинчук.
Нападающие: Иван Гецко, Сергей Гусев, Сергей Нагорняк, Андрей Воробей, Алексей Белик.
Команда Венгрии, которая будет выступать под руководством Имре Геллея, прибудет в Ужгород в следующем составе:
вратари: Андрюша Йожеф, Власак Гейза;
защитники: Тамаш Монош, Чобо Фехер, Андраш Телевизор, Гейза Месоль, Ласло Егерь, Андраш Чех, Шандор Шаллаи, Иштван шалью;
Полузащитники: Габор Халмаи, Аттила Пинтер, Габор Мартон, Отто Венчик, Дьердь Вебер, Бейло Иллейш, Лайош Детари, Шандор йене;
нападающие: Тибор Домби, Имре Текели, Роберт Вальтнер, Иштван Венчик.
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