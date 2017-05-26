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В Ужгороді відбудеться матч ветеранів на честь 25-річчя першого матчу збірної України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. 30 травня, в Ужгороді національна збірна України серед ветеранів проведе товариський матч проти команди Угорщини, присвячений 25-річчю першого поєдинку в історії “синьо-жовтих”, передає УНН з посиланням на ФФУ.

В Ужгороді відбудеться матч ветеранів на честь 25-річчя першого матчу збірної України

"25 років тому — 29 квітня 1992-го — національна збірна України саме в Ужгороді, на стадіоні “Авангард”, проти команди Угорщини зіграла перший поєдинок у своїй історії. На честь цієї дати на ужгородській арені буде встановлено меморіальну дошку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що організаторами зустрічі виступили Федерація футболу України, Угорська Федерація футболу, Федерація футболу Закарпатської області та Асоціація ветеранів футболу України. Святковий футбольний вечір 30-го травня розпочнеться о 17:00. 

Після урочистого відкриття матчу на поле “Авангарду” вийдуть збірні ветеранів України та Угорщини, у складах яких зіграють футболісти, котрі брали участь у історичному для “синьо-жовтих” матчі.

Головний тренер національної збірної України серед ветеранів Анатолій Дем’яненко запросив на гру проти Угорщини таких гравців:

воротарі: Віктор Гришко, Ігор Кутєпов;

захисники: Юрій Шелепницький, Сергій Беженар, Володимир Єзерський, В’ячеслав Свідерський, Андрій Оксимець, В’ячеслав Шевчук;

півзахисники: Юрій Сак, Андрій Анненков, Сергій Ковалець, Юрій Мороз, Віталій Косовський, Олег Шелаєв, Сергій Назаренко, Дмитро Пінчук.

нападники: Іван Гецко, Сергій Гусєв, Сергій Нагорняк, Андрій Воробей, Олексій Бєлік.

Команда Угорщини, яка виступатиме під керівництвом Імре Геллеї, прибуде до Ужгорода в такому складі:

воротарі: Андруш Йожеф, Власак Гейза;

захисники: Тамаш Монош, Чобо Фехер, Андраш Телек, Гейза Месоль, Ласло Єгер, Андраш Чех, Шандор Шаллаі, Іштван Шаллої;

півзахисники: Габор Халмаї, Аттіла Пінтер, Габор Мартон, Отто Вінце, Дьордь Вебер, Бейло Іллейш, Лайош Детарі, Шандор Йенеї;

нападники: Тібор Домбі, Імре Тєкєлі, Роберт Вальтнер, Іштван Вінце.

Як повідомляв УНН, став відомим склад команд на турнірі пам'яті В.Лобановського.

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