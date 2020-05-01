В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища, тысячи людей эвакуированы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Узбекистане 1 мая прорвало недавно построенную дамбу Сардобинського водохранилища на востоке страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
После прорыва дамбы утром пятницы власти эвакуировали из близлежащих населенных пунктов почти 12 000 человек.
Прорыв произошел в одной из секций бетонной конструкции высотой 29 метров, течение воды пошло в соседние села.
Власти уже заявили, что это повреждение ослабило всю плотину, и она вообще может полностью разрушиться.
На место происшествия прибыло руководство Узбекистана.
Сардобинское водохранилище начали строить в 2010 году, а закончили в 2017 году, оно вмещает 922 миллионов кубометров воды. Глубина водоема 28,8 метра.
Узбекистан также подписал контракт с Китаем на 23 миллиона долларов в строительство гидроэлектростанции на месте плотины. Китайский гидроэнергетический проект планировали завершить в 2022 году.
Напомним, из Украины в Узбекистан экстрадируют мошенника.